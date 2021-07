https://it.sputniknews.com/20210716/iss-variante-delta-piu-diffusa-nel-paese-12163379.html

Iss: variante Delta più diffusa nel Paese

Iss: variante Delta più diffusa nel Paese

Pur rilevando un peggioramento della situazione, il rapporto dell'Iss prende atto che l'impatto sulle ospedalizzazioni "è minimo". 16.07.2021, Sputnik Italia

La temuta variante Delta del coronavirus, che si distingue per la maggior contagiosità rispetto agli altri ceppi di coronavirus, in Italia si sta diffondendo sempre di più, provocando una ripresa del numero dei nuovi casi di Covid. Lo si evidenzia nella bozza del rapporto congiunto Iss-ministero della Salute sulla situazione epidemiologica del Covid-19 nel Paese.In tutte le regioni, fatta eccezione la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento, il rischio epidemico passa da basso a moderato.D'altra parte gli esperti prendono atto che la ripresa dei contagi non ha ripercussioni negli ospedali, dove la situazione resta sotto controllo.Per contenere il rischio della variante Delta, prosegue il report dell'Iss, "è prioritario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione in tutti gli eleggibili con particolare riguardo alle persone a rischio di malattia grave", così come mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale".Nel bollettino del ministero della Salute diffuso ieri, in Italia erano stati registrati 2.455 nuovi casi di coronavirus, dato che conferma la crescita, seppur ancora contenuta, dei contagi.

