Il sito web del ministero della Difesa russo è finito sotto attacco informatico

Il sito web del ministero della Difesa russo è finito sotto attacco informatico

Il sito del ministero della Difesa russo è stato preso di mira da un attacco DDoS (Distributed Denial of Service), ha affermato stamane in una nota il... 16.07.2021, Sputnik Italia

Il sito è tornato a funzionare normalmente dopo un ritardo di circa due ore, ha affermato il ministero. Il dipartimento di sicurezza informatica dell'agenzia sta attualmente lavorando per respingere eventuali effetti negativi dell'attacco.La fonte dell'attacco informatico, stabilita come situata al di fuori della Russia, non ha causato danni all'infrastruttura informatica del sito, ha aggiunto il ministero.Secondo l'agenzia, gli specialisti IT stanno cercando di neutralizzare qualsiasi potenziale impatto che l'attacco potrebbe aver avuto.A partire dalle 12:55 Ora di Mosca, il sito funzionava normalmente.Attacco DDosPer Denial of Service (DoS - in italiano ‘negazione del servizio’), in campo informatico, si intende un malfunzionamento dovuto ad un attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un sistema che fornisce un servizio ai clienti, ad esempio un sito web su un web server, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai richiedenti. Questo avviene generalmente inondando il server che fornisce i servizi. Quando il traffico che inonda la vittima proviene da molte fonti differenti contemporaneamente, si parla di Distributed Denial of Service, in sigla DDoS. Per rendere l’idea è come quando troppe persone vogliono passare contemporaneamente attraverso la stessa porta. Il flusso si blocca e in realtà non passa nessuno. Il fenomeno può avvenire in maniera accidentale, per effettivamente eccessiva richiesta, oppure, molto più probabile in informatica, per dolo.

Don Camillo Molto bene! Chi di spada ferisce di spada perisce! 1

Irina Derefko Sono stati gli stessi russi. Si sono sbagliati...... 0

