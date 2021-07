https://it.sputniknews.com/20210716/ia-intelligenza-artificiale-12166209.html

IA: Intelligenza... Artificiale

IA: Intelligenza... Artificiale

Ieri è stato pubblicato il rapporto del Parlamento europeo sulle relazioni future con la Russia. 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T16:06+0200

2021-07-16T16:06+0200

2021-07-16T16:10+0200

Il rapporto invita l'Alto rappresentante dell'UE per la politica estera Josep Borrell a preparare una strategia globale per le sue relazioni con la Russia, coerente con i valori e i principi fondamentali dell'UE.Inizialmente l'Unione Europea ha imposto le sanzioni il 31 luglio 2014 con la validità di un anno. Nel marzo 2015 la durata delle sanzioni è stata legata alla "piena attuazione degli accordi di Minsk". Da allora le restrizioni economiche sono state prorogate per sei anni consecutivi.Mosca ha adottato le misure di risposta, intrapreso il precorso della produzione domestica di merci che venivano importate, affermando più volte che interagire con essa utilizzando tale retorica è controproducente.

