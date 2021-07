https://it.sputniknews.com/20210716/green-pass-obbligatorio-per-legge-ma-dove-governo-al-lavoro-su-elenco-12159614.html

Green pass obbligatorio per legge, ma dove? Governo al lavoro su elenco

Green pass obbligatorio per legge, ma dove? Governo al lavoro su elenco

Green pass obbligatorio per legge in Italia, per entrare in determinati luoghi affollati. La norma potrebbe essere approvata già la prossima settimana ed... 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T10:26+0200

2021-07-16T10:26+0200

2021-07-16T10:26+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12114501_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad9fa83c3c3ac016a87cf544e79629ae.jpg

Green pass obbligatorio anche in Italia sulla scia della decisione presa in Francia dal presidente Emmanuel Macron. Anche da noi si “corre ai ripari” per scongiurare la risalita dei contagi in piena estate, a far paura è sempre lei la variante Delta che pare bucare anche il ciclo vaccinale con due dosi.E così già martedì prossimo si riunirà la Cabina di regia, che oggi ha presentato i dati sull’Rt aumentato a 0,91. In quella sede il governo raccoglierà i dati e deciderà di conseguenza, ma la decisione pare sia già presa e si lavora sulle linee del provvedimento.Ora in seno alla maggioranza che sostiene Mario Draghi si discute sui luoghi dove rendere obbligatorio il green pass. Ma una prima lista di luoghi dove il green pass potrebbe essere reso obbligatorio è in qualche modo facile da ipotizzare. Il primo contesto dove sarà reso obbligatorio pare che sarà lo stadio. La Federcalcio lo ha già reso noto di sua iniziativa per garantire una ripresa del Campionato di calcio in sicurezza e, possibilmente, con gli stadi pieni.Altri luoghi dove sarà reso obbligatorio potrebbero essere le sale concerto e adibite a spettacoli. Con il Green pass si potrebbe addirittura concedere il 100% della sala piena.Per disincentivare eventuali raggiri della futura normativa si prevede una contravvenzione, ma ne sapremo di più la prossima settimana, dal momento che l’obbligo del green pass trova le resistenze della Lega di Salvini e i distinguo di altri partiti che compongono l’attuale maggioranza di governo. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe ad esempio la gratuità del costoso tampone molecolare.

https://it.sputniknews.com/20210716/covid-19-italia-lindice-del-contagio-rt-risale-a-091-12159097.html

Titti È evidente che non è un problema di salute pubblica, altrimenti non avrebbero censurato e boicottato le cure per il covid. L'obiettivo reale è mantenere in vita questa "pandemia", smerciare vaccini, e schedare la popolazione con green pass e simili. E la gente deve subire tutto questo per gli interessi di pochi. 3

Black Bird Bisogna iniziare a combattergli...col fuoco perché ormai ci siamo !... Ci lasciano senza alternative ! 1

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia