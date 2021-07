https://it.sputniknews.com/20210716/dramma-in-germania-per-il-maltempo-oltre-100-vittime-12164258.html

L'ondata di maltempo che affligge la Germania è diventata una tragedia per l'elevato numero di vittime, al di là dei danni materiali, che hanno comportato la sospensione delle comunicazioni telefoniche e interruzioni dell'erogazione di energia elettrica per almeno 165mila persone nella parte occidentale del Paese.I nubifragi abbattutisi tra Renania-Palatinato e Nord Reno Westfalia hanno provocato almeno 103 vittime, a cui si aggiunge un numero elevato di dispersi che al momento resta ancora indeterminato.Nella regione di Ahrweiler sono state sospese le comunicazioni telefoniche e i blackout di energia elettrica hanno interessato almeno 165mila persone, riporta il sito di Die Welt."Nessuno può dubitare che questo disastro sia legato alla crisi climatica" ha dichiarato a Der Spiegel il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, invocando un'accelerata per approvare i programmi di contrasto ai cambiamenti climatici.

