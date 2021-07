https://it.sputniknews.com/20210716/dipartimento-del-commercio-usa-aggiunge-6-societa-russe-alla-sua-blacklist-12167965.html

Dipartimento del Commercio Usa aggiunge 6 società russe alla sua blacklist

Dipartimento del Commercio Usa aggiunge 6 società russe alla sua blacklist

Il Dipartimento del Commercio americano ha annunciato oggi di imporre sanzioni contro 6 società russe precedentemente identificate in opposizione alla... 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T19:45+0200

2021-07-16T19:45+0200

2021-07-16T19:45+0200

sanzioni antirusse

russia

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/441/99/4419923_0:147:3501:2116_1920x0_80_0_0_6c422b540662ffa4253c58cafd5af17a.jpg

"Queste 6 società, tutte aggiunte nella cartella Russia, sono state identificate dal governo degli Stati Uniti per agire in contrasto con la sicurezza nazionale o gli interessi di politica estera degli Stati Uniti e vengono aggiunte in conformità con l'ordine esecutivo 14024 sul Blocco della proprietà in relazione a specifiche attività estere dannose del governo della Federazione Russa", emesso il 15 aprile 2021", si afferma in una nota del Dipartimento del Commercio. Le entità includono: AST JSC, Pasit JSC, Positive Technologies JSC, Istituzione autonoma federale innovativo-militare Technopolis Era, Ente scientifico autonomo federale SVA, NEOBIT LLC.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sanzioni antirusse, russia, usa