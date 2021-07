https://it.sputniknews.com/20210716/covid-speranza-annuncia-nuovi-criteri-per-classificazione-delle-regioni-12167774.html

Covid, Speranza annuncia nuovi criteri per classificazione delle Regioni

L’incidenza dei casi positivi al Sars-CoV-2 ogni 100 mila abitanti è un parametro che va cambiato, ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza partecipando alla riunione organizzata dalla Slovenia che avvia il suo semestre di presidenza dell’Ue. Presenti anche gli omologhi di Slovenia, Germania e Portogallo.Siamo quindi in una nuova fase della pandemia, quella in cui abbiamo i vaccini che ci consentono di convivere con il virus e così “peserà di più il tasso dei ricoveri” in ospedale.“In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione, è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”, ha detto il ministro come riportato dall’Adnkronos.Intanto le Regioni si apprestano a fare la loro parte affinché vengano cambiati i parametri e l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, afferma:“Dobbiamo cominciare a distinguere tra il contagiato e il malato in ospedale: mercoledì, in Commissione Salute, uscirà un documento su cui siamo già d'accordo, in cui chiederemo al governo di togliere l'incidenza dei positivi dai parametri che muovono zone e colorazioni”.Icardi si è così espresso durante l’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Martini, ed ha aggiunto:“Il rischio è di decidere delle chiusure per gente positiva a casa, quando il sistema sanitario è pienamente efficiente. Dobbiamo superare il parametro dei 50 contagiati ogni 100 mila abitanti”. Lo riporta l’Ansa.Risale il contagio in ItaliaIntanto in Italia l’indice del contagio Rt è risalito a 0,91 dallo 0,66 della scorsa settimana. E cresce anche il numero di contagiati, il nuovo bollettino quotidiano riporta 2.898 casi (+443 rispetto a ieri).Intanto sul piano politico si ragiona sulla obbligatorietà del green pass, il quale potrebbe essere imposto a chiunque voglia entrare allo stadio, partecipare a cerimonie ed eventi pubblici e in alcuni casi anche privati.Non tutti i partiti sono d’accordo, e altri lo sono solo parzialmente. Per Tajani di Forza Italia non bisogna fare del fondamentalismo.

