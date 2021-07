https://it.sputniknews.com/20210716/covid-nuovo-picco-di-contagi-nel-regno-unito-oltre-50mila-in-un-giorno-12168699.html

Covid, nuovo picco di contagi nel Regno Unito: oltre 50mila in un giorno

Covid, nuovo picco di contagi nel Regno Unito: oltre 50mila in un giorno

Questo dato arriva proprio quando lunedì verranno revocate tutte le misure anti-Covid in Inghilterra. 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T20:44+0200

2021-07-16T20:44+0200

2021-07-16T20:45+0200

coronavirus nel mondo

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/12160224_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_7129501f25d378e069fe6e605c174d94.jpg

Un nuovo record di contagi è stato registrato nel Regno Unito: per la prima volta dallo scorso gennaio sono stati rilevati oltre 50mila nuovi contagi, segnala Sky News con riferimento ai dati diffusi dalle autorità.In base al bollettino britannico, nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 51.870 nuovi casi di Covid-19, numeri che non si vedevano da metà gennaio. Nella giornata di ieri i contagi individuati erano stati 48.553, sette giorni fa erano poco più di 42mila, mentre un paio di settimane fa erano circa 35mila.Se i contagi sono alti, d'altra parte in proporzione molto basso è il numero delle vittime, che sono state 49. Il giorno precedente il coronavirus si era portato via 63 vite, segnando il picco da marzo. Per paragone a gennaio nel Regno Unito le vittime erano non meno di 500 al giorno e quasi sempre sopra mille, con il record di 1.823 morti segnato il 20 gennaio. Responsabile dell'impennata di contagi nel Regno Unito è la variante Delta, che si distingue per una maggiore contagiosità e contro cui i vaccini risultano meno efficaci. Il peggioramento della situazione epidemiologica del Covid si osserva nonostante l'ottimo andamento della campagna di vaccinazione. Secondo il ministero della Salute britannico, più di 2 cittadini britannici su 3 (oltre 67%) hanno già completato il ciclo vaccinale, mentre oltre l'87% della popolazione adulta ha già ricevuto almeno una dose del siero anti-Covid.Ciononostante va riconosciuto che proprio grazie alla vaccinazione, la situazione negli ospedali britannici è ampiamente sotto controllo: al gran numero di contagi non corrisponde un altrettanto numero elevato di ospedalizzazioni, con i casi gravi che al momento sono 551 su un totale di 818.421 positivi al coronavirus.Nonostante l'aumento dei contagi, le autorità britanniche intendono passare alla fase finale della revoca delle misure anti-contagio già a partire da lunedì prossimo, quando in Inghilterra sarà consentito di non indossare le mascherine in alcuni luoghi pubblici, le restrizioni sugli assembramenti saranno revocate e il distanziamento sociale sarà parzialmente annullato. Saranno inoltre rimossi i vincoli sul numero di persone nei ristoranti e nei locali notturni.Durante la pandemia di Covid nel Regno Unito sono stati rilevati complessivamente 5.332.371 casi, di cui 128.642 decessi e 4.385.308 guarigioni.

volpeneldeserto Finalmente un paese che ha un buon senso,che tratta il coronavirus come una normale influenza, questo vuol dire ,se ci sono solo contagiati ma pochi morti,e ospedali vuoti di pazienti covid,vuol dire che l'emergenza è finita per davvero,cosa che qui in Italia ,invece farla passare come una peste del secolo. 0

1

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, regno unito