https://it.sputniknews.com/20210716/covid-19-italia-lindice-del-contagio-rt-risale-a-091-12159097.html

Covid-19 Italia, l’indice del contagio Rt risale a 0,91

Covid-19 Italia, l’indice del contagio Rt risale a 0,91

L'indice del contagio torna a galoppare in Italia dopo una tregua, ora siamo sotto soglia Rt1. Si attendono tutti i dati dalla Cabina di regia in corso. 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T09:27+0200

2021-07-16T09:27+0200

2021-07-16T09:27+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12114473_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1b7b0b9020ab7c41e24d24f779d04244.jpg

In corso la Cabina di regia come ogni mercoledì e come apprende l’Adnkronos l’indice del contagio legato alla Covid-19 in Italia sarebbe risalito a 0,91.Un aumento sostanziale rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0,66. Intanto è aumentato anche il tasso di positività all’1,28%, basato sul numero di tamponi fatti e quelli risultati positivi.La prossima settimana, ha riferito il ministro Gelmini, si dovrebbe tenere una riunione per decidere nuove misure. In particolare si valuta di legare il green pass all’accesso ad eventi ed altri luoghi ad alta frequentazione, tuttavia le anime all’interno del governo di Mario Draghi sono divise. In particolare il centrodestra si dice contrario all’imposizione del green pass anche per sedersi al ristorante come ha deciso il presidente di Francia, Emmanuel Macron.Un segnale forte è però giunto dalla Federcalcio, che per l’inizio del campionato a fine agosto auspica stadi pieni con l’obbligo del green pass.Paura variante DeltaCome ha spiegato il professore Walter Ricciardi, il problema è la variante Delta. Questa variante “buca” anche il doppio ciclo vaccinale. Resta una “certa protezione contro la malattia grave e l’ospedalizzazione” ha spiegato, ma “nel 30-35 percento dei casi determina infezione anche nei soggetti che hanno fatto la seconda dose di vaccino”.

msan.mr Buffoni. I vaccinati e i non-vaccinati sono egualmente conduttori virali! È inutile o fazioso voler insistere nel disattendere questa verità scientifica! Il resto è pregiudizio schierato dalla parte di coloro che al di fuori di ogni logica si pongono, destinando le inviolabili facoltà di scelta individuali, ad un dogmatismo impositivo dettato dall'Alto di coloro che possono per interessi altri! Ed è così che la democrazia e con essa la civiltà della storia, si allontana. Tutto ciò, al di là del Covid che ne è solo una parentesi, avrà la sua resa dei conti che saranno presentati a tutti i cittadini, nessuno escluso! 2

msan.mr Vedo che le zecche continuano ad inseguire i pensanti con il loro pollicino artrosico! Poveretti, forse è l'unico modo di sentirsi di esistere! Il NULLA avanza! Ah,Ah,Ah,Ah!! 2

10

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia