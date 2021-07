https://it.sputniknews.com/20210716/abusi-su-minori-arrestato-prete-diocesi-di-milano-12159986.html

Abusi su minori, arrestato prete diocesi di Milano

Abusi su minori, arrestato prete diocesi di Milano

Nuovo caso presunto di busi su minori perpetrati da un sacerdote. Questa volta è successo in provincia di Milano, dove un sacerdote di appena 29 anni è stato... 16.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-16T10:45+0200

2021-07-16T10:45+0200

2021-07-16T10:45+0200

abusi sessuali

abusi

chiesa cattolica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11836935_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ae9960765ffe4be9be49a25208088726.jpg

Arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di abusi sessuali su minori il sacerdote ambrosiano, don Emanuele Tempesta, di 29 anni e vicario parrocchiale a Busto Garolfo.Lo scrive la diocesi di Milano in un comunicato pubblicato sulla testata giornalistica diocesana, Chiesa di Milano.La diocesi scrive che il sacerdote è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dalla Squadra mobile della Questura di Milano nella giornata di giovedì 15 luglio.La diocesi di Milano afferma di non avere ricevuto per ora “comunicazioni ufficiali da parte dell’autorità giudiziaria”.Don Emanuele Tempesta è nato nel 1992, riporta la diocesi di Milano ed è stato ordinato sacerdote appena nel giugno del 2019, quindi ha ricevuto l’incarico di Vicario parrocchiale a Busto Garolfo (Milano), nelle parrocchie di Santa Geltrude e dei Santi Salvatore e Margherita.La risposta della diocesi di Milano“La Diocesi di Milano prende atto con stupore e dolore di questa notizia e si impegna sin da subito ad approfondire i fatti, applicando le indicazioni del diritto universale della Chiesa e della Cei e a seguire le indicazioni che le verranno date dalla Santa Sede”, si legge ancora nel comunicato.La diocesi assicura la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria per accertare la verità dei fatti, ma precisa anche che “non è mai giunta alla Curia, al Vicario di zona e al parroco alcuna segnalazione relativa ai fatti oggetto dell’indagine”.“L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, esprime la propria vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda”.

janveer ..in cella con quattro marocchini..e via... 2

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abusi sessuali, abusi, chiesa cattolica