Vaccinazione bimbi, l'allarme dell'OMS: "In ritardo a causa del COVID-19"

Vaccinazione bimbi, l'allarme dell'OMS: "In ritardo a causa del COVID-19"

L'ultimo rapporto OMS ha evidenziato come nel 2020 oltre 20 milioni di bambini non abbiano ricevuto le dosi necessarie di vaccino per malattie come tetano e... 15.07.2021, Sputnik Italia

Nuovo campanello d'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha avvertito in merito al rischio di "catastrofe assoluta", qualora non verranno prese le misure necessarie a recuperare il ritardo nella vaccinazione dei bambini, accumulatosi a causa della pandemia di coronavirus attualmente in corso.A destare preoccupazione, inoltre, è la revoca, giudicata troppo rapida, delle restrizioni, che potrebbe contribuire ad acuire ulteriormente il ritardo, come testimoniato da recenti focolai di malattie infantili gravi in alcuni Paesi."I bambini non protetti e la revoca troppo rapida delle restrizioni sanitarie contro il Covid, che hanno anche parzialmente protetto alcune malattie infantili, stanno già avendo i loro effetti, con ad esempio focolai di morbillo in Pakistan, ha affermato il funzionario dell'Oms. Questi due fattori combinati sono "l'assoluta catastrofe contro la quale stiamo lanciando l'allarme ora, perché dobbiamo agire ora per proteggere questi bambini", ha sottolineato la O'Brien.Numeri che fanno pauraNel solo 2020, secondo l'OMS, sono ben 23 i milioni di bambini che non hanno ricevuto le tre dosi necessarie di siero contro la difterite, il tetano e la pertosse o DTP3, considerati come vaccini di base Si tratta del numero più alto dal 2009, per un aumento di 3,7 milioni di bambini rispetto al 2019.

