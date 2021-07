https://it.sputniknews.com/20210715/usa-uomo-si-annoia-nel-traffico-e-si-butta-nel-fiume-pieno-di-alligatori---video-12145445.html

Il filmato pubblicato su Facebook mostra Jimmy Ivan Jennings, un ragazzo di 26 anni, che si tuffa nel fiume vicino ad un'autostrada e poi tenta di nuotare contro corrente. Jennings è rimasto nell'acqua per tre ore, data l’assenza di barche nelle vicinanze che potessero recuperarlo, e poi è riuscito ad arrivare a nuoto ad un'isolotto, dopodiché ha raggiunto la riva dove si è consegnato alle forze dell'ordine.La noiaL'autore del gesto ha spiegato che la compagnia con cui viaggiava il giovane si stava annoiando nel traffico provocato da una serie di incidenti stradali. A quel punto Jennings ha deciso di fare un tuffo per poi tornare velocemente al veicolo. Il ragazzo ha aggiunto di "averlo già visto fare nei film" e che l'altezza del ponte rispetto all'acqua non gli è parsa proibitiva."A momenti morivo"L'uomo ha riconosciuto in seguito che è stata "l'idea più stupida" e che è stato fortunato ad essere tornato vivo, infatti in alcuni momenti Jennings è sprofondato in acqua ed ha rischiato anche di affogare.

Irina Derefko Gli americani del Nord, sono cosi'. Si sa. Nulla di nuovo. 0

