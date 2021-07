https://it.sputniknews.com/20210715/ue-contro-ungheria-e-polonia-avviata-procedura-dinfrazione-per-discriminazioni-lgbt-12152265.html

Ue contro Ungheria e Polonia: avviata procedura d'infrazione per discriminazioni LGBT+

Budapest e Varsavia avranno due mesi di tempo per rispondere alle contestazioni mosse da Bruxelles ed evitare la messa in mora. 15.07.2021, Sputnik Italia

La Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione, con due lettere di messa in mora, per Ungheria e Polonia. L'azione è stata avviata per le presunte violazioni delle tutele e diritti fondamentali delle persone LGBT+. Bruxelles contesta a Budapest e Varsavia di aver messo in atto delle normative che risultano discriminatorie nei confronti di persone omosessuali e trans. I due Stati avranno due mesi di tempo per dare delle risposte. In caso contrario l'esecutivo Ue potrà decidere di inviare un parere motivato e successivamente deferirli alla Corte di Giustizia europea. L'Ungheria vede contestata la controversa e recente legge che vieta la propaganda ai minori di contenuti pornografici o che promuovono o ritraggono la cosiddetta "divergenza dall'identità personale corrispondente al sesso alla nascita, al cambiamento di sesso o all'omosessualità". La Polonia rischia la messa in morta per l'istituzione delle cosiddette "zone libere dall'ideologia LGBT+", adottate in diverse regioni o comuni. Bruxelles chiede chiarimenti sulla natura e sull'impatto di queste aree free LGBT+. In precedenza la Corte di Giustizia Ue aveva definito incompatibile la nuova normativa polacca con il diritto europeo. Dal canto suo la Corte Costituzionale di Varsavia ha stabilito che la decisione della Corte europea può essere ignorata. Per la Commissione, questa affermazione della suprema Corte polacca, desta preoccupazioni per lo Stato di diritto.

SPQR "la Corte Costituzionale di Varsavia ha stabilito che la decisione della Corte europea può essere ignorata". Non c'è risposta migliore. 1

Irina Derefko Non conoscono il significato di discriminizione. 0

