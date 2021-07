https://it.sputniknews.com/20210715/tragedia-a-ostiglia-figlio-uccide-il-padre-a-coltellate-per-volume-troppo-alto-della-tv-12152347.html

Tragedia a Ostiglia, figlio uccide il padre a coltellate per "volume troppo alto della tv"

Tragedia a Ostiglia, figlio uccide il padre a coltellate per "volume troppo alto della tv"

Il figlio cinquantenne è entrato in discussione con il padre di 75 anni per "il volume della tv troppo alto". La lite si è conclusa con la morte del genitore. 15.07.2021, Sputnik Italia

L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri a Ostiglia, nel mantovano.Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri lo screzio è nato mentre il padre stava guardando la tv e suo figlio, che riteneva troppo alto il volume dell’apparecchio, ha fatto notare la cosa al genitore con il quale conviveva. La lite è degenerata in una collutazione in cui il figlio si è servito di un coltello da cucina e ha colpito il padre. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che non hanno potuto salvare l'uomo, constatandone solo la morte per le "ferite profonde riportate al torace e all'addome", riporta il portale Today.it. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine sull'episodio. Il cadavere dell'uomo si trova nelle stanze mortuarie a disposizione dell'autorità giudiziaria. A quanto si apprende, il figlio si era trasferito a casa per convivere con il padre circa un anno fa quando aveva perso il lavoro. A maggio un uomo ha ucciso a coltellate il figlio dell'ex che stava proteggendo sua madre.

