Terrorismo, Italia deferita alla Corte della Giustizia europea per mancata condivisione informazioni

Le motivazioni riguardano la mancata condivisione da parte dell'Italia delle informazioni necessarie a prevenire e combattere il terrorismo internazionale. 15.07.2021, Sputnik Italia

La Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue per non aver condiviso le informazioni necessarie per combattere il terrorismo e la criminalità a livello internazionale.Secondo quest'ultima le regole sulla condivisione delle informazioni tra Stati membri stabilite tramite la decisione di Prüm sono "strumento chiave" per combattere terrorismo e criminalità internazionale.La Commissione ha affermato che nonostante le "ripetute richieste", Roma "non permette agli Stati membri di accedere ai dati relativi al Dna, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli".La procedura d'infrazione era in corso da anni: il parere motivato risale al 2017.Cosa è il trattato di PrümIl Trattato di Prüm, sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Stati membri dell’Unione Europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), ha lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all’immigrazione clandestina ed è aperto all'adesione degli altri Stati membri.L'Italia, inizialmente non firmataria, ha aderito al trattato con la legge n.85 del 30 giugno 2009 ed insieme all'adesione ha previsto l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

