https://it.sputniknews.com/20210715/studente-record-a-pisa-a-25-anni-questultimo-avra-6-lauree-12154926.html

Studente record a Pisa, a 25 anni quest'ultimo avrà 6 lauree

Studente record a Pisa, a 25 anni quest'ultimo avrà 6 lauree

Lo studente Samuele Cannas sarà il primo studente italiano ad ottenere sei titoli universitari all'età di 25 anni. Mercoledì lo studente si è laureato in... 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T16:57+0200

2021-07-15T16:57+0200

2021-07-15T16:57+0200

università

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/12154628_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_3244fbcd2957475d69c81caa636341ac.jpg

Mercoledì Samuele Cannas, originario di Cagliari, studente dell'Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, si è laureato in Medicina e Chirurgia con il voto di 110 e lode.Nei prossimi mesi lo studente, già in possesso di una laurea in pianoforte conseguita nel 2017 al conservatorio Palestrina di Cagliari, conseguirà altre quattro lauree in quattro mesi per lottare contro i tumori dell'apparato gastrointestinale. Grazie a questo Samuele Cannas sarà il primo studente italiano ad aver ottenuto sei titoli universitari all'età di soli 25 anni.L'articolo, pubblicato sul Sant'Anna Magazine della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, spiega come lo studente abbia sempre avuto una passione per i record."Non avrei potuto trovare ambiente più stimolante e arricchente di quello pisano per portare avanti la mia battaglia contro le patologie chirurgiche del tratto gastrointestinale che rappresentano un problema sociale di proporzioni enormi. Ringrazio l'Università di Pisa e la Scuola Sant'Anna, il cui supporto non è mai mancato, in particolare durante i momenti più bui della crisi pandemica" ha detto lo studente dopo la discussione della tesi da remoto dalla sala consiliare del Comune di Cagliari.Lo studente, già membro dell'Aspen Institute Italia ha già ricevuto offerte da Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti per portare avanti i suoi studi e sta valutando le diverse opzioni."Il nostro Paese ha bisogno di studenti appassionati che sanno credere nei propri sogni come Samuele e, prima di lui Giulio Deangeli, il suo migliore amico e vincitore di 5 borse di studio estremamente selettive, fra cui ben 3 ufficiali dell'Università di Cambridge" ha detto il rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella.

https://it.sputniknews.com/20210622/ecco-le-lauree-che-fanno-accedere-a-stipendi-piu-alti-e-quelle-meno-pagate-11842875.html

Focahontas Mhhhh, Aspen Institute eh?! Mhhhh... 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

università, italia