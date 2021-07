https://it.sputniknews.com/20210715/spotify-down-oggi-impossibile-per-gli-utenti-ascoltare-musica-e-podcast-12157752.html

Spotify down oggi, impossibile per gli utenti ascoltare musica e podcast

Dal pomeriggio di oggi la piattaforma per la musica online Spotify sta avendo problemi con la riproduzione di musica e podcast. 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T21:57+0200

2021-07-15T21:57+0200

2021-07-15T21:57+0200

musica

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10456015_0:71:1506:918_1920x0_80_0_0_4222dd311ca799561c10cecf59248360.jpg

Secondo i dati raccolti sulla pagina Downdetector, alcuni utenti oggi hanno riscontrato problemi con la riproduzione di musica e podcast sulla piattaforma di streaming musicale Spotify.Durante il pomeriggio anche sui social, in particolare Twitter, sono arrivate le lamentele degli utenti che non riuscivano a riprodurre la musica sulla piattaforma. Il problema sembra essere diffuso a livello mondiale ed anche da altre nazioni stanno giungendo segnalazioni simili.In particolare il 54% delle segnalazioni ha interessato il sito di Spotify, mentre il 31% Spotify Mobile. Nonostante non ci sia stata nessuna comunicazione da parte dell'account Spotify Status sulla situazione, al momento non sembrano esserci ulteriori disservizi.

2021

Notiziario

