https://it.sputniknews.com/20210715/spagna-bocciato-il-lockdown-di-primavera-dalla-corte-costituzionale-perche-incostituzionale-12152470.html

Spagna, bocciato il lockdown di primavera dalla Corte Costituzionale perché "incostituzionale"

Spagna, bocciato il lockdown di primavera dalla Corte Costituzionale perché "incostituzionale"

La sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale potrebbe provocare la revoca di multe e sanzioni effettuate nei confronti di coloro che, durante il periodo... 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T15:18+0200

2021-07-15T15:18+0200

2021-07-15T15:18+0200

coronavirus nel mondo

spagna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/10526755_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_9db926a22b2c71f0f925e9aafdc4ca2a.jpg

La Corte Costituzionale spagnola ha stabilito l'incostituzionalità del lockdown che il Paese ha imposto la scorsa primavera come misura per far fronte alla pandemia, ritenendo tale provvedimento non appropriato.La sentenza è stata adottata con una maggioranza di sei voti favorevoli e cinque contrari e le sue conseguenze potrebbero includere la revoca di multe e sanzioni effettuate nei confronti di coloro che erano stati trovati fuori casa senza valido motivo.Le motivazioni della Corte CostituzionaleSecondo quanto ritenuto dalla Corte, in dubbio non è stata la necessità di un confinamento dei cittadini ma il meccanismo legale scelto per l'applicazione delle misure attraverso lo stato di emergenza sanitaria.Quest'ultima avrebbe ritenuto più consono il fare fare ricorso allo stato di assedio in quanto il lockdown costituiva una limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini. Tuttavia per lo stato di assedio, a differenza di quello di emergenza sanitaria, si sarebbe reso necessario un voto favorevole da parte del Parlamento.In Spagna, dall'inizio della pandemia, ha registrato un totale di 4.041.474 casi Covid ed un totale di 81.043 decessi. Ad oggi nel Paese è stato completamente vaccinato il 44,6% della popolazione.

https://it.sputniknews.com/20210607/covid-la-spagna-riapre-ai-turisti-vaccinati-11626565.html

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, spagna