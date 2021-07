https://it.sputniknews.com/20210715/sicilia-un-altro-comune-chiuso-per-covid-19-salgono-a-tre-le-zone-rosse-sullisola-12151926.html

Sicilia, un altro comune chiuso per Covid-19: salgono a tre le zone rosse sull'isola

Sicilia, un altro comune chiuso per Covid-19: salgono a tre le zone rosse sull'isola

Intanto cresce la preoccupazione per l'aumento dei contagi in Sicilia e si teme per il passaggio in zona gialla nel mese di agosto. 15.07.2021, Sputnik Italia

Un altro comune in provincia di Caltanissetta, Riesi, è stato chiuso per l'alto numero di contagi. Dopo Piazza Armerina e la proroga di Mazzarino, sono tre in tutto le zone rosse sull'isola.Il provvedimento, disposto con un'ordinanza del presidente Nello Musumeci sui dati epidemiologici forniti dall'Asp, entrerà in vigore da venerdì 16 fino al 21 luglio. A Mazzarino, nella stessa provincia, il governo regionale ha disposto la proroga fino al 21 luglio delle misure restrittive introdotte il 3 luglio e in scadenza oggi. A partire da mercoledì 14 e per una settimana, anche il comune ennese di Piazza Armerina è stato dichiarato zona rossa, per il boom di contagi. Resta la possibilità per i turisti di visitare i mosaici della Villa romana del Casale previa prenotazione. Intanto nella regione cresce il timore che l'improvviso aumento dei contagi porti all'imposizione della zona gialla nelle prossime settimane. Mercoledì ci sono stati quasi 300 contagi, con un tasso di positività che sfiora il 2,5% e un'incidenza che è salita a 29 casi ogni 100.000 abitanti.Con i numeri in costante aumento la Sicilia è sorvegliato speciale: a fine mese potrebbe raggiungere la soglia fatidica di 50 casi ogni 100.000 abitanti che farebbe scattare la zona gialla, con il ritorno nel mese di agosto alle mascherine all'aperto e al limite di posti a sedere ai tavoli di bar e ristoranti.

