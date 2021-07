https://it.sputniknews.com/20210715/scoperti-due-cadaveri-a-villa-versace-a-miami-lo-stilista-fu-ucciso-la-esattamente-24-anni-fa-12148574.html

Scoperti due cadaveri a 'Villa Versace' a Miami. Lo stilista fu ucciso là esattamente 24 anni fa

Esattamente 24 anni fa lo stilista veniva ucciso proprio di fronte alla sua villa dal serial killer Andrew Cunanan. 15.07.2021, Sputnik Italia

Due cadaveri sono stati rinvenuti presso Casa casuarina, la villa di Miami Beach che fu iconica residenza di Gianni Versace, e oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel, denominato La Magione o The Villa Casa Casuarina.A scoprire i corpi senza vita sono stati gli addetti alle pulizie, che stavano terminando il proprio turno di lavoro.Le forze dell'ordine, stando ai rapporti ufficiali, sono intervenute intorno alle 13.20 ora locale, ovvero le 19.20 di mercoledì in Italia, coadiuvati dai vigili del fuoco.La villa del misteroA rendere ancor più misteriosa la vicenda, il fatto che proprio oggi ricorre il ventiquattresimo anniversario dell'omicidio di Gianni Versace, che il 15 luglio 1997 fu freddato all'ingresso della villa.Responsabile dell'omicidio dell'allora 50enne stilista, fu il serial killer Andrew Cunanan, poi suicidatosi a pochi giorni di distanza, il 23 luglio, dopo che l'FBI aveva circondato la barca sulla quale si trovava a bordo di una casa galleggiante.

