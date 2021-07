https://it.sputniknews.com/20210715/sardegna-a-rischio-zona-gialla-con-i-turisti-popolazione-triplicata-12157419.html

In Sardegna l'aumentata circolazione di persone rischia di far precipitare l'isola in zona gialla. L'allarme è stato lanciato da Ugo Cappellacci che ha anticipato il contenuto dell’interrogazione presentata al Governo Draghi sul tema.Di fatto, come continua il deputato, è impossibile che i numeri vengano calcolati nella Regione di destinazione, falsando anche i dati a causa del controllo unico all'arrivo e non alla partenza."Occorre che i test avvengano prima della partenza anziché all’arrivo" ha aggiunto Cappellacci affermando che, così facendo, è il metodo più efficace per avvicinarsi il più possibile all’obiettivo di voli e navi ‘covid-free’.Per Cappellacci "bisogna intervenire subito perché è interesse sia della popolazione residente sia di chi viaggia sia degli operatori economici poter tenere aperte le attività e poterlo fare in sicurezza".

