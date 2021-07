https://it.sputniknews.com/20210715/rapporto-gimbe-in-italia-477-milioni-di-over-60-non-vaccinati-e-a-rischio-covid-grave-12150560.html

Rapporto Gimbe: in Italia 4,77 milioni di over 60 non vaccinati e a rischio COVID grave

La Regione più in difficoltà, sotto questo punto di vista, risulta essere la Sicilia, dove 1 over 60 su 5 non ha ancora completato il ciclo vaccinale. 15.07.2021, Sputnik Italia

"Nel nostro Paese il tallone d'Achille continua ad essere rappresentato dagli oltre 4,77 milioni di over 60 a rischio di malattia grave non coperti dalla doppia dose di vaccino".E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, relativo al numero di vaccinati in Italia.Si passa infatti da un massimo del 21,8% relativo alla Regione Sicilia, fino ad un minimo del 7,2% della Puglia.I dati del COVID-19 in ItaliaIeri l'Italia ha registra un aumento di 2.153 casi Covid, cifra che ha portato il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.275.846.Nell'ultima rilevazione sono state registrate 23 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 127.831.

msan.mr Chissenefrega. Ognuno è libero di correre i propri rischi. Chi si è vaccinato è protetto e chi non si vaccina, si sente protetto in tal modo da rischi futuri da cui nessuna big Farm ha potuto garantirlo! Stop, o altrimenti cominceremo a pensare che questa caccia al non-vaccinato che già si affaccia anche ai minorenni perfino neonatali, comincia a puzzare di altri intendimenti non dichiarati! 6

Deciomeridio Non tutti i vecchi sono rincoglioniti... 3

