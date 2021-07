https://it.sputniknews.com/20210715/presidente-cio-misure-anti-covid-prima-delle-olimpiadi-hanno-azzerato-rischi-per-giapponesi-12155346.html

Presidente CIO: "misure anti-COVID prima delle Olimpiadi hanno azzerato rischi per giapponesi"

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach nel corso di un incontro con il governatore di Tokyo Yuriko Koike ha affermato che le misure... 15.07.2021, Sputnik Italia

"Mancano solo otto giorni agli storici Giochi Olimpici: storici sotto vari aspetti. Questi saranno i primi Giochi posticipati nella lunga storia delle Olimpiadi. E questi saranno i Giochi con il maggior numero di restrizioni ed una manifestazione sportiva in generale con il maggior numero di restrizioni al mondo", ha sottolineato Bach.Il numero uno del CIO ha ricordato che la stragrande maggiornza degli atleti e dei membri delle delegazioni sono stati completamente vaccinati prima di arrivare in Giappone e si sottopongono ai test PCR in maniera sistematica sia all'arrivo in Giappone, sia nel proprio luogo di soggiorno, se non sono ancora arrivati. Olimpiadi 2021Le Olimpiadi di Tokyo sono state rinviate al 2021 a causa della pandemia COVID-19 e si terranno dal 23 luglio all'8 agosto. I prossimi giochi olimpici saranno i più grandi in termini di numero di sport - 33, e categorie - 339. Secondo le stime, all'evento parteciperanno circa 19mila atleti e il numero di accompagnatori sarà ridotto a 41mila. È stata presa la decisione di disputare le Olimpiadi senza tifosi stranieri.I Giochi Olimpici e Paralimpici, tra atleti, addetti ai lavori e volontari, mobiliteranno 300.000 persone (190.000 alle Olimpiadi e 110.000 alle Paralimpiadi).

