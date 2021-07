https://it.sputniknews.com/20210715/pentagono-usa-base-dellaeronautica-per-spostare-segretamente-migranti-illegali---fox-news-12152067.html

Pentagono usa base dell'aeronautica per spostare "segretamente" migranti illegali - Fox News

La crisi migratoria si è acuita negli USA in seguito all'allentamento da parte del nuovo presidente delle restrizioni imposte dal precedente capo di stato... 15.07.2021, Sputnik Italia

Il Pentagono starebbe usando una base dell'aeronautica in Texas per far volare migranti illegali su aerei passeggeri per il "reinsediamento" negli Stati Uniti, ha rivelato il conduttore di Fox News Tucker Carlson."Questo spettacolo ha confermato che l'amministrazione Biden ha arruolato l'esercito americano per spostare segretamente gli immigrati clandestini nel nostro paese", ha detto Carlson, citando un'e-mail interna inviata alla base aerea di Laughlin ottenuta in precedenza.Il presentatore ha mostrato l'e-mail inviata dal tenente colonnello Matthew Burrows, di stanza presso la base dell'aeronautica militare di Laughlin in Texas, in cui Burrows descriveva la situazione nel dettaglio ai suoi subordinati.Riferendosi al documento, Carlson, da parte sua, ha affermato di chiedersi dove vengano portate "tutte queste persone".Le osservazioni di Carlson arrivano dopo che il portavoce del Pentagono Chris Mitchell ha confermato che la base di Laughlin viene nuovamente utilizzata per far volare i migranti, descrivendo i voli come "movimento non cittadino" e una "missione" dell'ICE.Crisi migratoria negli Stati UnitiLa rivelazione arriva mentre il numero di migranti illegali che attraversano il confine meridionale dell'America continua ad aumentare, con la US Customs and Border Protection (CBP) che afferma di aver raggiunto un nuovo record a maggio, quando sono stati fermati un totale di 180.034 richiedenti asilo.La crisi del confine meridionale è iniziata dopo che il presidente Joe Biden ha iniziato a invertire le politiche intransigenti dell'amministrazione Trump, bloccando la costruzione di un muro di confine, nel tentativo fine alla precedente politica migratoria e promettendo di "ripristinare ed espandere" il sistema di asilo.Altre leggi hanno poi revocato del divieto di viaggio di Trump, mentre è stato promesso "percorso verso la cittadinanza" per oltre 11 milioni di immigrati privi di documenti che già vivono negli Stati Uniti.

usa

2021

