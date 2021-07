https://it.sputniknews.com/20210715/netflix-il-gaming-sara-la-nuova-frontiera-ingaggiato-un-ex-dirigente-di-ea---12151741.html

Netflix, il gaming sarà la nuova frontiera: 'ingaggiato' un ex dirigente di EA

L'annuncio della compagnia arriva a poche settimane da quello relativo all'ingaggio di Steven Spielberg. 15.07.2021, Sputnik Italia

Netflix Inc., sta pianificando un'espansione nei videogiochi e ha assunto un ex dirigente di Electronic Arts Inc. e Facebook Inc. a tale scopo.A riportare la notizia, citando la stessa Netflix, è la rivista Bloomberg, che chiarisce come Mike Verdu si unirà a Netflix come vicepresidente del reparto di game developing.In precedenza Verdu ricopriva il ruolo di vicepresidente di Facebook incaricato di lavorare con gli sviluppatori per portare giochi e altri contenuti sui visori per realtà virtuale Oculus. L'idea è quella di offrire videogiochi sulla piattaforma di streaming di Netflix entro il prossimo anno, secondo quanto riferito da una fonte a conoscenza della situazione.La società al momento non prevede di addebitare costi aggiuntivi per il contenuto, ha affermato la fonte interpellata da Bloomberg, che ha chiesto di restare anonima.La strategia di NetflixNetflix continua ad essere dunque alla ricerca di nuove strade per continuare a crescere, specialmente in mercati più saturi come gli Stati Uniti. A questo scopo, si è assistito alla creazione di programmi per bambini, l'apertura di un negozio online per vendere merce e l'ingaggio di Steven Spielberg per portare film più prestigiosi nel catalogo. La società rimane molto più avanti dei rivali di streaming come Disney+ o HBO Max, ma ha totalizzato un numero di nuovi abbonati più contenuto previsto nell'ultimo trimestre.

