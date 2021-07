https://it.sputniknews.com/20210715/marina-berlusconi-la-centralita-politica-di-mio-padre-e-un-risarcimento-per-le-ingiustizie-12148229.html

Marina Berlusconi: “La centralità politica di mio padre è un risarcimento per le ingiustizie”

La manager a capo di Mondadori e Fininvest parla del Cavaliere, del giustizialismo, di Draghi e del futuro delle aziende di famiglia. 15.07.2021, Sputnik Italia

Una Marina Berlusconi a tutto campo che intervistata dal Giornale parla anche di politica e soprattutto del ruolo di nuovo centrale del padre, Silvio Berlusconi.Così si esprime sulle colonne del quotidiano parlando, però, di un “risarcimento parziale”, perché “risarcirlo di tutte le ingiustizie che ha subìto, ahimé, è davvero impossibile”.Per Marina, infatti, il padre “è stato la vittima più illustre del populismo giustizialista che per anni ha intossicato l’Italia”.Per la presidente di Fininvest e Mondadori chi è venuto dopo il Cavaliere “l’ha fatto rimpiangere, spesso amaramente. Con i suoi governi, mio padre ha fatto moltissimo. Avrebbe potuto fare ancora di più se solo un sistema malato non glielo avesse impedito, cercando di screditarlo in tutti i modi”.Il governo DraghiMarina Berlusconi parla poi del governo di unità che è nato anche con lo sforzo dell’ex premier.“Il governo Draghi ha dato un colpo micidiale all’elogio dell’incompetenza e alla retorica dell’uno vale uno, e questo non posso che apprezzarlo”.Le aziende di famigliaBerlusconi parla poi dello sviluppo delle aziende, in particolare Mondadori e Fininvest e poi anche Mediaset.“Le aggregazioni internazionali sono un passaggio obbligato per le tv di fronte allo strapotere dei vari Netflix, Amazon e così via”, dice.“Nel primo semestre la raccolta pubblicitaria di Mediaset è aumentata oltre le previsioni, e la corsa continua. Lo stesso sta accadendo ai ricavi della Mondadori: alla fine dell’anno ci aspettiamo un risultato in forte crescita”, conclude.

