https://it.sputniknews.com/20210715/lestonia-annuncia-lespulsione-di-un-diplomatico-russo--12155187.html

L'Estonia annuncia l'espulsione di un diplomatico russo

L'Estonia annuncia l'espulsione di un diplomatico russo

La mossa di Tallinn arriva solo una settimana dopo che il console estone a San Pietroburgo, Mart Latte è stato espulso dal paese dopo aver ricevuto documenti... 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T19:18+0200

2021-07-15T19:18+0200

2021-07-15T19:56+0200

estonia

russia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/12156863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bd7d1504fbb6ec87d2425f251fd18bf.jpg

Il ministero degli Esteri estone ha convocato l'ambasciatore russo Alexander Petrov per consegnargli una nota in cui dichiara persona non grata uno dei diplomatici dell'ambasciata russa in risposta all'espulsione del console estone Mart Latte da San Pietroburgo la scorsa settimana.Il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB) ha riferito che Latte è stato colto in flagrante il 6 luglio mentre riceveva materiale riservato da un cittadino russo. L'attività è stata definita incompatibile con lo status di diplomatico e ostile nei confronti della Russia. In seguito, il ministero degli Esteri russo ha dichiarato Latte una persona non grata.Il primo ministro estone Kaya Kallas, in riferimento a quanto accaduto, ha affermato che quello a San Pietroburgo si è verificata una provocazione dell'FSB contro un diplomatico estone che, secondo lei, "stava svolgendo il suo solito lavoro nel paese ospitante in conformità con tutti i protocolli legali".

https://it.sputniknews.com/20210707/sospetto-spionaggio-console-estone-dichiarato-persona-non-grata-ha-48-ore-per-lasciare-la-russia-12051036.html

Irina Derefko La Russia, ne espella 5. Se ce l'hanno. 0

1

estonia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estonia, russia, mondo