In Siria attesa la visita del ministro degli Esteri cinese: sabato incontrerà Assad

Il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese Wang Yi partirtà alla volta di Damasco il prossimo 17 luglio, ha comunicato a Sputnik una fonte... 15.07.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto dichiarato dalla fonte, il ministro Wang Yi a Damasco terrà colloqui con il suo omologo Faisal Mikdad.Dalla stessa fonte si apprende inoltre che il programma della visita del ministro degli Esteri cinese "potrebbe includere anche un incontro con il presidente della Siria Bashar al-Assad.Lo scorso primo giugno il presidente cinese Xi Jinping ha inviato a Bashar al-Assad un telegramma con congratulazioni per la rielezione a presidente siriano. Nel documento Xi Jinping ha aggiunto che al Cina "fornirà tutta l'assistenza possibile nella lotta contro l'epidemia di COVID-19 nel rivitalizzare l'economia del paese e migliorare la vita della popolazione, contribuirà a garantire che la cooperazione sino-siriana aumenti a un nuovo livello".

franco296

Tutti i paesi liberi non devonono mollare. Il molock statunitense tiene i piedi d'argilla ed è governato da una classe dirigente cerebralmente offesa. Basta aspettare. Le parole di un lettore americano di RT lo testimoniano:"6 hours ago The World now sees through American antics. When you look around the Country...it's in a mess! Millions living on the streets of major cities, without food, water or sanitation. The largest military in the World...led by some of the worst leadership in the World, trust me!, I know a lot of people in the military. A broken health-care system, I could go on and on. I live in a beautiful part of the 'States, in fairly comfortable circumstances, but it breaks my heart to see what a small group of selfish, greedy people have reduced this Country to.

1