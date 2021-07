https://it.sputniknews.com/20210715/il-venezuela-chiedera-lestradizione-di-leopoldo-lopez-alla-spagna-12148093.html

Il Venezuela chiederà l'estradizione di Leopoldo Lopez alla Spagna

Il Venezuela chiederà l'estradizione di Leopoldo Lopez alla Spagna

Il leader dell'opposizione venezuelana è fuggito in Spagna dopo essere stato accusato di legami con gruppi criminali responsabili di attentati e violenza nel... 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T11:40+0200

2021-07-15T11:40+0200

2021-07-15T11:40+0200

venezuela

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/10341732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ab9011e7a9a5667dd73a35e20a3cbcde.jpg

Gli attacchi terroristici al Venezuela sono diretti dalla Spagna. Per questo il presidente venezuelano Nicolas Maduro Moro ha annunciato che chiederà a Madrid l'estradizione di Leopoldo Lopez, ritenuto legato ai gruppi criminali che nelle scorse settimane hanno colpito nella capitale Caracas. "La Procura ha svolto tutte le indagini - ha proseguito - e ha individuato leader politici, intellettuali autori di questi attentati terroristici. Ha riscontrato che buona parte di questi attentati terroristici sono stati preparati in anticipo, finanziati e diretti per via telematica da Madrid-Spagna".Il presidente ha chiesto al ministro degli Esteri Jorge Arreaza di mettersi in contatto con il suo omologo spagnolo José Manuel Albares per mostrare le prove del coinvolgimento negli attentati terroristici di Leopoldo Lopez, che Caracas ritiene la mente criminale dietro ai tentativi di colpo di Stato, attentati e violenze. Il governo venezuelano ha accusato i leader dell'opposizione di essere legati ad organizzazioni criminali che imperversano in un settore occidentale di Caracas, noto come Cota 905. Inoltre ha denunciato il legame a doppio filo dell'opposizione neoliberale con la Colombia e gli Stati Uniti, indicando in Washington il principale finanziatore e fornitore di armi dei gruppi criminali. Durante il tentato golpe contro Maduro, il 30 aprile 2019, Leopoldo López è stato liberato nella sua abitazione, dove stava scontando una condanna per essere stato riconosciuto colpevole di incitamento alla violenza nelle manifestazioni che hanno scosso il Venezuela nel 2014, in cui morirono 43 persone .Dopo il fallimento del golpe, López ha trovato rifugio nella residenza dell'ambasciatore spagnolo a Caracas , dove è rimasto per più di un anno per poi fuggire in Spagna .

https://it.sputniknews.com/20210703/joe-biden-ha-autorizzato-il-piano-maduro-accusa-gli-usa-di-aver-pianificato-il-suo-assassinio-11990991.html

venezuela

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, mondo