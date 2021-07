https://it.sputniknews.com/20210715/grecia-migliaia-di-persone-protestano-contro-i-vaccini-e-chiedono-le-dimissioni-del-premier-12149712.html

Grecia, migliaia di persone protestano contro i vaccini e chiedono le dimissioni del premier

Montano nel Paese le proteste contro le politiche sanitarie del governo guidato da Kyriakos Mitsotakis. Mercoledì in migliaia hanno manifestato davanti al...

Oltre 5.000 persone anti-vaccino hanno manifestato questo mercoledì davanti al Parlamento di Atene per protestare contro il programma greco vaccinazioni anti-coronavirus. Al grido "prendi i tuoi vaccini e vattene di qui!" i manifestanti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Alcuni sventolavano la bandiera greca, altri portavano croci di legno. Le autorità hanno spiegato un ingente schieramento di forze dell'ordine. Le manifestazioni si sono tenute ad Atene, in piazza Sintagma, e a Salonicco. Tra le misure contestate, la vaccinazione per ragazzi con più di 15 anni, la vaccinazione obbligatoria per il personale ospedaliero e sanitario e la certificazione per accedere ai locali pubblici. Questa misura, prevista in seguito ad un aumento dei contagi, entrerà in vigore venerdì e resterà almeno fino a fine agosto. Quella di ieri è stata la più grande manifestazione dall'inizio della campagna di vaccinazione in Grecia. Secondo un recente sondaggio di opinione realizzato da Pulse per Skai TV, la maggior parte degli intervistati ha espresso il desiderio di essere vaccinata ed è favorevole alla vaccinazione obbligatoria per alcune fasce della popolazione. Circa il 41% dei greci ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino.

