Gkn, viceministra Todde: “Azienda irrispettosa, si sieda al tavolo”

L’incontro è stato riconvocato dopo che la società ha detto che non ritira i licenziamenti e ha fatto partecipare un legale e non il management. 15.07.2021, Sputnik Italia

Si chiude con un nulla di fatto e con molti nervosismi il primo tavolo sui licenziamenti alla Gkn di Campi Bisenzio, provincia di Firenze. La viceministra Alessandra Todde non usa mezzi termini per dire che l’azienda è stata “irrispettosa” e aggiorna il tavolo chiedendo alla Gkn di essere presente fisicamente con il management.Mancanza di rispetto nei confronti del governoTodde ha rincarato la dose sull’atteggiamento della multinazionale Gkn.La viceministra ha attaccato la società che ha annunciato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 422 dipendenti oggi presenti in presidio: “Questo è un tavolo istituzionale e voi non potete permettervi di comportarvi così di fronte al governo, alla regione, alla città, ai sindacati e alle organizzazioni sindacali”.La società non cambia ideaMa secondo quanto è stato riferito da chi sedeva al tavolo le parole del governo non hanno fatto arretrare di un passo l’azienda sulla sua decisione, che secondo il legale che rappresentava Gkn, è stata "presa all'unanimità" dal cda sulla "chiusura del sito di Campi Bisenzio per impossibilità nel proseguire l'attività di impresa".

Andrea AZIENDA IRRISPETTOSA VERSO IL GOVERNO? I GOVERNI ITALIOTI NON HANNO MERITATO MAI RISPETTO DA NESSUNO. FIGURARSI DAI PADRONI DEI QUALI SONO I SERVI. 1

Andrea CHI MERITA RISPETTO E SOLIDARIETÀ SONO SOLO I LAVORATORI. L' AZIENDA È DA REQUISIRE SENZA INDENNIZZI. L' AZIENDA È DEI LAVORATORI. OCCUPARE, SCIOPERARE, GENERALIZZARE E UNIRE LE LOTTE. RESISTERE, ATTACCARE FINO ALLA VITTORIA FINALE. 1

