Giappone, scienziati scoprono il motivo dietro alla caduta di un semaforo: l’urina dei cani

Nella città giapponese di Suzuki un semaforo è caduto 27 anni prima della data prevista: dopo le indagini è emerso che la colpa è stata dei cani. 15.07.2021, Sputnik Italia

Il segnale per la circolazione stradale è stato installato nel 1997 e sarebbe dovuto funzionare per 50 anni, scrive il portale SoraNews24.Le autorità hanno trovato strana la caduta, rifiutando l’ipotesi di vandalismo, siccome hanno notato che i residenti locali portavano i loro cani a spasso in una zona vicina, così le forze dell'ordine hanno intrapreso questa via per le indagini. Ad essere d'aiuto alle ricerche è stato un semaforo analogo dall'altra parte della strada. Gli specialisti del laboratorio di ricerca scientifica della polizia della prefettura di Mie hanno deciso di condurre una serie di test per individuare la presenza di urea. Si è scoperto che la concentrazione della sostanza sul palo caduto era otto volte superiore. Inoltre, la concentrazione di urea nel suolo dov'era precipitato il semaforo era 42 volte superiore rispetto a quello vicino al secondo. Gli scienziati sostengono che l'urea abbia sollecitato la corrosione del metallo, soprattutto intorno al piede del palo. Gli utenti del web hanno reagito alla scoperta degli scienziati proponendo varie soluzioni come vernice resistente all'urea oppure un divieto ufficiale di far urinare i cani per strada.

