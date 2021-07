https://it.sputniknews.com/20210715/eurovision-2022-17-citta-italiane-presentano-la-candidatura-per-ospitare-il-festival-12148430.html

Eurovision 2022, 17 città italiane presentano la candidatura per ospitare il Festival

Eurovision 2022, 17 città italiane presentano la candidatura per ospitare il Festival

Dopo la vittoria dei Maneskin tocca all’Italia fare da cornice alla gara canora europea. È la prima volta dopo 31 anni. 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T10:52+0200

2021-07-15T10:52+0200

2021-07-15T10:52+0200

eurovision 2022

eurovision

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11330110_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_52ae6db175844ac74055d265ef02ac51.jpg

La gara per scegliere la città italiana che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022 è al via.Ai blocchi di partenza ben 17 candidature per il Festival musicale europeo.L’Esc si svolgerà a maggio per la prima volta dopo 31 anni nel Belpaese e vedrà l’Italia protagonista dopo la vittoria dei Maneskin per l’edizione 2021.Le candidateSono tanti i centri italiani che hanno risposto all'annuncio Rai per la manifestazione di interesse: ci sono Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino e Trieste tra le grandi “capitali” delle Regioni.Poi hanno presentato la domanda anche Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo. E tra i comuni più piccoli Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì -Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa) e Sanremo (Imperia), la patria della canzone italiana.Tutte le città che hanno presentato la candidatura riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare all'Esc 2022 e la scelta sarà fatta dalla Rai - in coordinamento con European Broadcasting Union - entro la fine di agosto, comunica la tv pubblica.

https://it.sputniknews.com/20210524/eurovision-2022-anche-roma-si-candida-11411847.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

eurovision 2022, eurovision