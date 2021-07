https://it.sputniknews.com/20210715/dopo-il-trionfo-degli-azzurri-agli-europei-introvabili-le-maglie-puma-della-nazionale-12155069.html

Dopo il trionfo degli Azzurri agli Europei introvabili le maglie Puma della nazionale

Dopo il trionfo degli Azzurri agli Europei introvabili le maglie Puma della nazionale

Il successo della squadra nazionale non solo ha regalato una grande festa all’Italia ma ha avuto effetto anche sulle vendite dei completi: le maglie Puma della... 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T21:10+0200

2021-07-15T21:10+0200

2021-07-15T21:10+0200

economia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12110525_0:0:1707:961_1920x0_80_0_0_13a71496076de5ad7d8f9e8bac112bf9.jpg

Come riportato dal portale Calcio e Finanza, già prima della storica finale a Wembley i magazzini di Puma hanno riscontrato un elevato interesse dei tifosi della nazionale per le maglie ufficiali dell’Italia. Dopo la vittoria che ha segnato la conquista del tanto ambito trofeo le scorte di Puma non hanno retto contro coloro che volevano acquistare le maglie con cui l’Italia è diventata campione d’Europa. In questa situazione non sarà possibile ottenere una maglia nemmeno nelle prossime settimane. A quanto si apprende, la prima data utile per le spedizioni è addirittura il 22 novembre. Un fatto curioso nel contesto delle segnalazioni da parte dei media, secondo cui a partire dal 2022 la FIGC cambia lo sponsor tecnico, passando da Puma ad Adidas.Il prezzo base per una maglia è di 90 euro. A proprio piacimento il tifoso potrà aggiungere il nome di un giocatore della nazionale del collettivo guidato dal ct Roberto Mancini. Inoltre, c’è la possibilità di aggiungere le patch: della UEFA (6 euro) e dei Campioni d’Europa (8 euro).

https://it.sputniknews.com/20210712/azzurri-ricevuti-a-palazzo-chigi-poi-bagno-di-folla-nelle-strade-di-roma-con-coppa-e-bus-scoperto-12120024.html

Irina Derefko Ecco, la vera anima del popolino italiota. Calcio e terapia genica per girare poi, quello che succede succede. Troppo poco quello che vi fanno! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, italia