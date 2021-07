https://it.sputniknews.com/20210715/ddl-zan-renzi-ferragni-qualunquista-via-gender-e-scuole-per-portare-a-casa-il-risultato-12147713.html

Ddl Zan, Renzi: "Ferragni qualunquista. Via gender e scuole per portare a casa il risultato"

Ddl Zan, Renzi: "Ferragni qualunquista. Via gender e scuole per portare a casa il risultato"

Intervistato dal direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, il leader di Italia viva rispedisce al mittente le critiche subite negli scorsi giorni e spiega... 15.07.2021, Sputnik Italia

Con i numeri che ci sono al Senato il ddl Zan potrà passare solo se si giunge ad un testo condiviso, giungendo ad un compromesso con il centrodestra. E' quanto pensa il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che in un'intervista rilasciata a Fanpage ha ribadito la necessità di eliminare i riferimenti all'identità di genere e alla scuola, rispondendo alle numerose critiche ricevute per l'intermediazione sulla legge contro l'omotransfobia. Renzi, come altri esponenti del suo partito, ritiene che sul ddl Zan la sinistra stia conducendo una battaglia ideologica che rischia di affossare la legge, a scapito di omosessuali e trans. "Ora siamo a un bivio: vogliamo portare a casa il risultato, dando protezione a questi ragazzi, a cui abbiamo aggiunto anche i disabili, grazie a un lavoro di Lisa Noja?", osserva l'ex premier. "C'è chi vuole seguire gli influencer - aggiunge - mettere bandierine, far le battaglie di principio, io preferisco portare a casa un risultato. In Parlamento non ci vanno gli influencer, ci vanno i parlamentari".Nella sua lunga riflessione consegnata al direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, Renzi ricorda l'iter di approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili, anche questa frutto di un compromesso. Analogamente ricorda anche che fu proprio un renziano del PD, Ivan Scalfarotto, oggi parlamentare di Italia viva, nel 2013 a presentare il primo testo contro l'omotransfobia, poi bloccato dal Senato. Proprio da questo testo prende spunto l'intermediazione proposta da Italia viva sul ddl Zan, che stralcia gli articoli più controversi su identità di genere e sensibilizzazione nelle scuole, criticati trasversalmente da centrodestra, cattolici e femministe. La polemica con i FerragnezLa coppia Ferragni-Fedez è scesa in prima linea per sostenere il ddl Zan. Matteo Renzi è finito nel mirino della regina delle influencer, che ha pubblicato una foto di Renzi in un post sui social in cui accusava l'Italia di transfobia e i politici di "fare schifo"."Io non faccio polemica con Chiara Ferragni o con Fedez, il messaggio di Chiara Ferragni arriva a 100 persone il mio a una persona. Dice che i politici fanno schifo perché non approvano la legge sull'omotransfobia, e mette il mio faccione. Ma questo atteggiamento è qualunquista. Le ho detto ‘io non sono contro di te, ma ti dico che su questa cosa non sai di che cosa parli'. E lo ha dimostrato Fedez con la sua diretta. Non aiutano i cittadini a essere fino in fondo cittadini, fanno un pessimo servizio al Paese", il pensiero di Renzi.Cos’è il ddl ZanIl ddl Zan, approvato alla Camera il 4 novembre 2020, è un aggiornamento della legge Mancino a cui si riallaccia.La legge contrasta i reati di razzismo e prevede il carcere da uno ai quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica, intervenendo sull'articolo 604 bis del codice penale.Nel ddl c’è anche una parte non repressiva che ha principalmente l’obiettivo di diffondere una cultura della tolleranza, con l’istituzione il 17 maggio della "Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia".

FRANCO Il ritorno del mediocre politico Letta finirà per distruggere definitivamente il PD . Il nostro nonè un paese laico come la Francia e finchè avremo in casa il cvaticano darà così. Non comprendere questo vuol dire essere quanrtomeno confusi. Il Recchionesimo ancora non è arrivato ...per fortuna. Gli LGTBHILMNO sono come tutti gli altri cittadini italiani e vanno rispettati. se qualcuno li aggredisce le leggi severe ci sono già. Non capisco perchè accanirsi in cerca di regole che danneggiano solo la famiglia naturale . Questi signori da dove pensano di esser usciti? E poi mi rifiuto di pensare che i politici mediocri che ci stanno "gestendo" debbano decidere da soli come dobbiamo impostare la società . Che facciano un Referendum visto che si riempiono la bocca con la parola "DEMOCRATICO" in ogni occasione. Io ho paura di gente "democratica" come loro! 1

