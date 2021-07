https://it.sputniknews.com/20210715/covid-ronzulli-fi-minacciata-di-morte-per-le-mie-battaglie-per-il-vaccino-obbligatorio-12150201.html

Covid, Ronzulli (FI): "Minacciata di morte per le mie battaglie per il vaccino obbligatorio"

La senatrice azzurra, dopo aver promosso l'obbligo vaccinale per medici e operatori sanitari adesso chiede l'estensione al personale scolastico. 15.07.2021, Sputnik Italia

La parlamentare di Forza Italia Licia Ronzulli è nel mirino dei No Vax per le sue battaglie a favore dell'obbligo vaccinale. Ospite giovedì mattina ad Agorà, su Rai 3, la senatrice ha denunciato di aver ricevuto perfino mail violente e perfino minacce di morte dagli antivaccinisti. La senatrice è stata tra le prime promotrici dell'obbligo vaccinale per medici, infermieri e operatori sanitari. Adesso chiede l'estensione dell'obbligo anche agli insegnanti, per evitare la DAD a settembre. "La mia libertà di non vaccinarmi, finisce esattamente dove inizia la libertà di non infettarsi, che sia un paziente in ospedale che sia un bambino a scuola", ha affermato. In realtà la senatrice ammette che tra il personale scolastico l'adesione alla campagna vaccinale è stata alta e in tutta Italia mancano all'appello circa 200 mila insegnati non ancora vaccinati. Ritiene che bisognerà trovare un modo per sensibilizzare di più e spingere a vaccinarsi. "Se l'unico modo di portare le persone a vaccinare è quello di obbligarle, vanno obbligate", osserva. Le vaccinazioni in ItaliaIn Italia ad oggi sono state somministrate quasi 60 milioni di dosi e il 46,82% della platea ha completato il ciclo di vaccinazione, secondo i dati Aifa.Il numero di dosi di vaccino anti- covid somministrato è 59.368.398 su 65.729.555 dosi totali. L'efficacia della campagna di vaccinazione, misurata dal rapporto tra dosi somministrate/ricevute è pari al 90,3%. Le persone che immunizzate con entrambe le dosi o con il vaccino monodose sono 25.286.020.

