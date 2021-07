https://it.sputniknews.com/20210715/covid-ricciardi-variante-delta-buca-perfino-il-doppio-ciclo-vaccinale-12148999.html

Covid, Ricciardi: "Variante Delta buca perfino il doppio ciclo vaccinale"

Covid, Ricciardi: "Variante Delta buca perfino il doppio ciclo vaccinale"

Cresce la preoccupazione per la variante Delta, in grado di infettare anche le persone immunizzate. Si discute, intanto, sulla possibilità se adottare il Green... 15.07.2021

Il Green Pass all'italiana, rilasciato con una sola dose di vaccino, può essere "messo in archivio". A pensarla così è Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministero della Salute, che questa mattina ad Agorà estate su Rai 3, ha espresso la sua preoccupazione per la diffusione delle varianti di Covid-19. In ragione di ciò la certificazione può "essere rilasciata esclusivamente con le due dosi. Ma su questo ormai c'è un accordo di tutti. So che il Governo sta andando in questa direzione". La preoccupazione per le variantiIn questo momento si guarda con grande cautela alla variante Delta Plus isolata in India e alla Lambda, isolata in Perù. Prepararsi per l'autunnoPer Ricciardi lasciare circolare il virus adesso vuol dire rischiare un autunno problematico con un aumento di ospedalizzazioni. Bisogna guardare a quello che sta accadendo in Gran Bretagna, dove man mano che i contagi aumentano, crescono anche i ricoveri. Il rischio, spiega, è che si ammali il personale sanitario. In Gran Bretagna, infatti, la variante Delta sta colpendo anche gli "operatori sanitari vaccinati con due dosi. Il problema è che in Italia abbiamo giù un Ssn debilitato, per cui se hai gli operatori sanitari infetti non puoi assistere nè i malati tradizionali nè i malati di Covid".Le vaccinazioni in ItaliaIn Italia ad oggi sono state somministrate quasi 60 milioni di dosi e il 46,82% della platea ha completato il ciclo di vaccinazione, secondo i dati Aifa. Il numero di dosi di vaccino anti- covid somministrato è 59.368.398 su 65.729.555 dosi totali. L'efficacia della campagna di vaccinazione, misurata dal rapporto tra dosi somministrate/ricevute è pari al 90,3%. Le persone che immunizzate con entrambe le dosi o con il vaccino monodose sono 25.286.020.

