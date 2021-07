https://it.sputniknews.com/20210715/corte-suprema-ue-aziende-possono-vietare-a-dipendenti-musulmani-di-indossare-il-velo-in-alcuni-casi-12149198.html

Corte suprema UE: aziende possono vietare a dipendenti musulmani di indossare il velo in alcuni casi

Nel 2017, un tribunale dell'UE in Lussemburgo aveva già sentenziato che i datori di lavoro possono vietare al proprio personale di indossare il velo e altri... 15.07.2021, Sputnik Italia

La Corte di giustizia europea ha emesso una storica sentenza su due casi intentati da donne musulmane in Germania, sospese dal lavoro, una in un asilo nido ad Amburgo e un'altra nella catena di farmacie Mueller, vietandogli di indossare il hijab.Tuttavia, si precisa nella sentenza, tale giustificazione deve corrispondere a un'esigenza reale del datore di lavoro e, nel conciliare i diritti e gli interessi in questione, i giudici nazionali possono tener conto del contesto specifico del loro Stato membro e, in particolare, delle condizioni nazionali più favorevoli disposizioni sulla tutela della libertà di religione.Nessuna delle due donne, stando a quanto trapelato, indossava il velo al momento dell'assunzione, ma entrambe deciso di indossarlo al ritorno dalla maternità.L'hijab rimane una delle questioni più controverse per i musulmani in Europa, poiché negli ultimi anni alcuni paesi dell'UE hanno vietato di indossarli nelle scuole e di farsi fotografare per documenti.

