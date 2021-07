https://it.sputniknews.com/20210715/cooperazione-militare-italia-armenia-11-attivita-congiunte-nel-secondo-semestre-2021-12157252.html

Cooperazione militare Italia-Armenia: 11 attività congiunte nel secondo semestre 2021

Italia e Armenia hanno firmato un'intesa per la cooperazione militare. Lo riporta il servizio stampa del ministero della Difesa armeno. 15.07.2021, Sputnik Italia

Secondo un comunicato del dicastero, le consultazioni politico-militari si sono svolte a Yerevan con la partecipazione di delegazioni dei due paesi guidati da: Alle consultazioni sono stati discussi i temi di sicurezza regionale e sviluppi internazionali, nonché la cooperazione tra i ministeri della Difesa di Armenia e Italia. Le parti hanno convenuto, a prescindere dalla pandemia del coronavirus, sul riavvio delle attività nell'ambito di contatti bilaterali interrotte l'anno scorso.L'ufficio stampa del ministero armeno fa notare che le attività riguardano lo scambio di esperienze in ambiti di reciproco interesse, la formazione del personale e il proseguimento delle consultazioni politico-militari.Al momento Roma non ha fornito dettagli sulla visita del colonnello Morpurgo a Yerevan. I colloqui della delegazione italiana seguono la visita del ministro della Difesa Lorenzo Guerini in Grecia e Turchia di due giorni terminata mercoledì. Il ministro ha avuto incontri con i colleghi greco, Nikolaos Panagiotopoulos, e turco, Hulusi Akar, con cui oltre alla cooperazione nell'ambito della NATO ha discusso della situazione nel Mediterraneo, del ritiro delle truppe dall'Afghanistan e della strategia per la Libia.

