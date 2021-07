https://it.sputniknews.com/20210715/celebre-giornalista-olandese-peter-r-de-vries-muore-per-le-ferite-da-arma-da-fuoco-subite-12152600.html

Celebre giornalista olandese Peter R. de Vries muore per le ferite da arma da fuoco subite

Peter R. de Vries è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate dopo essere stato vittima di un attentato nel centro di Amsterdam la scorsa settimana. 15.07.2021, Sputnik Italia

Peter R. de Vries, uno dei più noti cronisti di cronaca nera dei Paesi Bassi, era stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco alla testa.Il reporter, che ha ricevuto molti elogi per i suoi reportage che prendevano di mria la malavita olandese, era stato ricoverato in ospedale con gravi ferite ed era stato aggredito dopo aver fatto una delle sue apparizioni regolari in uno show televisivo.Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un totale di tre sospetti, compreso un soggetto identificato come il potenziale tiratore.La sparatoria è stata descritta come "scioccante e incomprensibile" dal primo ministro ad interim Mark Rutte. Le minacce della malavita olandeseDe Vries era stato a lungo ritenuto un possibile obiettivo dei criminali che aveva denunciato nei suoi reportage.Nel 2019, il giornalista ha affermato di essere "nella lista dei bersagli" del sospetto boss della criminalità organizzata Ridouan Taghi, che era stato estradato nei Paesi Bassi da Dubai nello stesso anno. La scorsa settimana, la polizia e i pubblici ministeri hanno rifiutato di commentare se il cronista avesse ricevuto protezione dalla polizia.

