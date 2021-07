https://it.sputniknews.com/20210715/catania-gdf-sequestra-37-chilogrammi-di-marijuana-2-arresti-12148886.html

Catania, GDF sequestra 37 chilogrammi di marijuana: 2 arresti

Catania, GDF sequestra 37 chilogrammi di marijuana: 2 arresti

I due fermati erano corrieri, che trasportavano le sostanze stupefacenti destinate al mercato del capoluogo etneo. 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T12:00+0200

2021-07-15T12:00+0200

2021-07-15T12:00+0200

catania

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/10254761_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ec84aa49c2963d57999688dd1dd95077.jpg

Al termine di due distinte operazioni, le Fiamme Gialle di Catania hanno fatto scattare le manette per due individui, accusati del reato di detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso dei blitz, i militari hanno fermato un corriere di 43 anni, che aveva nella propria auto 13 kg di marijuana ad alto potenziale stupefacente, conservate in 11 buste sottovuoto.Un altro spacciatore, di 33 anni, è stato invece fermato e trovato in possesso di circa 24 kg di marijuana.Quello odierno è un altro colpo importante al business del traffico di droga nel capoluogo etneo, che arriva a poco più di un mese da un altro blitz in una delle maggiori piazze di spaccio di Catania, al termine del quale erano state arrestate 25 persone.

catania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

catania, italia