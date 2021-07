https://it.sputniknews.com/20210715/caccia-russi-mig-31-e-su-35-scortano-due-bombardieri-americani-sul-mare-di-bering-12147276.html

Caccia russi MiG-31 e Su-35 scortano due bombardieri americani sul Mare di Bering

Nella nota del Centro di controllo della difesa nazionale russa è stato specificato che i caccia sono rientrati in tutta sicurezza alla base al termine... 15.07.2021, Sputnik Italia

Le forze armate russe hanno dichiarato in un recente comunicato che oggi quattro aerei da guerra russi sono stati fatti decollare per scortare tre bombardieri americani В-52Н avvistati nei pressi al confine russo."Per identificare obiettivi aerei e prevenire l'ingresso illegale nello spazio aereo russo, sono decollate due coppie di caccia MiG-31 e Su-35 delle forze di difesa aerea del Distretto militare orientale", ha affermato il Centro di controllo della difesa nazionale russa.Gli equipaggi dei caccia russi hanno identificato gli obiettivi aerei come bombardieri strategici B-52H dell'US Air Force Global Strikes Command e li hanno scortati sul Mare di Bering, si legge nella nota del centro, E' stato inoltre aggiunto che il volo del caccia russo è avvenuto in stretta conformità con le regole internazionali sullo spazio aereo e che non è stata consentita alcuna violazione dei confini russi.Appena due giorni fa un'operazione simile era stata condotta sulle acque del Mar Nero, dove un Su-27 dell'aeronautica militare russa aveva scortato un RC-135 della US Air Force per impedire lo sconfinamento illegale in territorio russo.

msan.mr Il Bullismo americano alla John Wayne continua a fare cinema e a produrre economia di idee, ma sui campi oramai infertili, crescono solo armi intelligenti, bombe atomiche e missili ipersonici! È questo che vogliamo? Se no, allora riportiamo gli aerei negli hangar e lasciamo i mari ai pesci, ai pescatori, agli amanti delle marine e ai traffici commerciali! Viva il mondo, la vita e via intanto dall'Italia le 120 basi americane con 100 testate nucleari che la occupano! 2

Don Camillo Come mai sputnik non ci da mai notizie di scrambler su bombardieri americani B2-spirit? Non si vedono?? 😁😁 1

