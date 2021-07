https://it.sputniknews.com/20210715/caccia-alluomo-in-cina-macellaio-con-coltello-attacca-clienti-di-supermercato-2-morti-7-feriti-12141366.html

Caccia all'uomo in Cina. Macellaio con coltello attacca clienti di supermercato: 2 morti, 7 feriti

Un impiegato del reparto macelleria di un supermercato nella città di Shenyang, a nord-est della Cina, stamane ha aggredito alcuni clienti con il coltello... 15.07.2021, Sputnik Italia

Secondo un comunicato delle forze dell'ordine l'incidente si è verificato alle ore locali 9.50 (3.50 ore italiane) in un supermercato nel distretto di Dadong, quando un impiegato del reparto macelleria è entrato in discussione con un cliente per la vendita di carne di maiale. Nell'istante della lite il macellaio teneva in mano un coltello, con il quale ha colpito il cliente, dopodiché quest'ultimo è deceduto.L'aggressore non ha trovato altra soluzione se non scappare dalla scena del crimine e nella fuga ha aggredito altre otto persone, una delle quali è morta ed altre sette sono state trasferite in ospedale ma non sono in pericolo di vita.La polizia non è ancora riuscita ad arrestare il sessantunenne.

