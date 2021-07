https://it.sputniknews.com/20210715/bari-17-arresti-in-operazione-antidroga--12147412.html

Bari, 17 arresti in operazione antidroga

Bari, 17 arresti in operazione antidroga

Decine di militari sono stati impegnati nell'operazione, avvenuta nel quartiere San Pasquale di Bari. 15.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-15T09:09+0200

2021-07-15T09:09+0200

2021-07-15T09:09+0200

bari, italia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169243_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b06f2c4cfc5594fb0f13f2975a15e2be.jpg

Le unità della Squadra Mobile di Bari stanno prendendo parte in queste ore un massiccio blitz antidroga a Bari.A finire nella rete degli inquirenti sono diversi esponenti di un'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e di armi.I militari hanno dato esecuzione a 17 misure cautelari in carcere, su precisa disposizione della locale Direzione Distrettuale Antimafia.Secondo quanto trapelato, il gruppo criminale in questione da tempo aveva affermato la propria egemonia nella zona in questione e, di fatto, aveva monopolizzato lo spaccio di droga nel quartiere, vendendo ogni genere di stupefacente: hashish, marijuana, cocaina.Ulteriori dettagli, stando a quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, saranno resi noti nel corso delle prossime ore.

bari, italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bari, italia, italia