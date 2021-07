https://it.sputniknews.com/20210715/appello-delloms-a-ciascun-paese-almeno-il-10-della-popolazione-vaccinata-entro-autunno-12156767.html

Appello dell'OMS a ciascun paese: almeno il 10% della popolazione vaccinata entro autunno

Appello dell'OMS a ciascun paese: almeno il 10% della popolazione vaccinata entro autunno

Il Comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha esortato i paesi a vaccinare contro il coronavirus entro settembre almeno il 10%... 15.07.2021, Sputnik Italia

"Le raccomandazioni attuali per i paesi membri: eseguire la chiamata all'azione dell'OMS, far sì che entro il settembre 2021 sia vaccinato almeno il 10% delle popolazioni di tutti i paesi. Per proteggere gruppi della popolazione più vulnerabili dall'apparsa e dalla diffusione di nuove varianti SARS CoV-2 è necessario un consolidamento della solidarietà globale", si legge nelle raccomandazioni sugli esiti della seduta del Comitato di emergenza dell'OMS.Il comitato ha anche sottolineato che i piani di immunizzazione devono includere i gruppi vulnerabili, tra cui anche marinai ed equipaggi di aerei.Nella giornata di ieri il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che il mondo è all'inizio della terza ondata del COVID-19.

