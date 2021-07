https://it.sputniknews.com/20210715/alluvioni-in-germania-il-bilancio-arriva-a-33-morti-e-50-dispersi-12153882.html

Alluvioni in Germania, il bilancio arriva a 33 morti e 50 dispersi

Si fa sempre più difficile la situazione nell'Ovest della Germania, investita nelle scorse ore da diffusi fenomeni di carattere temporalesco e grandinagineo. 15.07.2021, Sputnik Italia

E' salito a 33 morti e oltre 50 diversi il bilancio delle forti precipitazioni che hanno colpito in queste ultime ore la Germania Occidentale.Nella città di Schuld, nella Renania-Palatinato, in mattinata era stato segnalato il crollo di ben sei abitazioni.Situazioni di disagio sono state registrate in molte altre città, tra cui anche Colonia.La situazione è stata prontamente commentata dal vicecancelliere del Paese, Olaf Scholz, che ha espresso su Twitter la propria preoccupazione per quanto si sta verificando in Germania. Le precipitazioni in GermaniaNei giorni scorsi diverse località tedesche sono state interessate da ingenti precipitazioni che hanno provocato diffusi allagamenti e localmente episodi alluvionali.In particolare le regioni della Renania e della Vestfalia, sono state interessate da incessanti precipitazioni temporalesche spesso a carattere grandinigeno.In alcuni centri della regione, tra cui anche il capoluogo Düsseldorf, sono stati evacuati alcuni quartieri per il rischio allagamenti.

