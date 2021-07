https://it.sputniknews.com/20210715/alluvioni-in-germania-almeno-30-dispersi-a-causa-dei-crolli-in-renania---video-12147099.html

Alluvioni in Germania, almeno 9 morti e 70 dispersi a causa dei crolli in Renania - Video

Alluvioni in Germania, almeno 9 morti e 70 dispersi a causa dei crolli in Renania - Video

Tutta la Germania occidentale è stata interessata da fenomeni di carattere temporalesco e grandinigeno negli ultimi giorni. 15.07.2021, Sputnik Italia

L'incidente è stato causato da una massiccia alluvione che durante la notte ha distrutto 6 case e ne ha danneggiate altre 25 nel comune di Schuld, non lontano da Düsseldorf, in Renania-Palatinato.Stando al giornale tedesco Bild, almeno 9 persone risultano vittime delle alluvioni, mentre altre 70 sono disperse.I rapporti preliminari affermano che le forti piogge hanno causato l'esondazione degli argini dei fiumi locali, allagando l'area e provocando l'incidente.A rendere più difficoltose le operazioni nell'area colpita il fatto che le zone interessate sono isolate da acque alte e rimangono pertanto accessibili solo per via aerea.Intanto sui social network sono state pubblicate diverse sequenze filmate che rendono conto delle precarie condizioni in cui versano diversi dei centri nell'ovest della Germania.Le precipitazioni in GermaniaNei giorni scorsi diverse località tedesche sono state interessate da ingenti precipitazioni che hanno provocato diffusi allagamenti e localmente episodi alluvionali.In particolare le regioni della Renania e della Vestfalia, sono state interessate da incessanti precipitazioni temporalesche spesso a carattere grandinigeno.In alcuni centri della regione, tra cui anche il capoluogo Düsseldorf, sono stati evacuati alcuni quartieri per il rischio allagamenti.

