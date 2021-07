https://it.sputniknews.com/20210715/africa-11-paesi-chiedono-100-miliardi-di-dollari-alla-banca-mondiale-per-la-ripresa-post-pandemia-12157634.html

Africa, 11 paesi chiedono 100 miliardi di dollari alla Banca Mondiale per la ripresa post-pandemia

I funzionari dei paesi africani si sono riuniti a Abidjan, la capitale economica della Costa d'Avorio. La richiesta di stanziare un importo da 100 miliardi è stata avanza dal capo del vertice, il presidente ivoriano Alassane Ouattara, nonché dai leader di Guinea, Senegal, Burkina Faso, Benin, Mauritania, Mozambico, Niger, Togo, Liberia e Madagascar. I paesi chiedono all'Agenzia internazionale per lo sviluppo, un'istituzione della Banca Mondiale che aiuta i paesi in via di sviluppo, di stanziare loro 100 miliardi di dollari nel periodo tra il 2022 e il 2025. Le economie dell'Africa subsahariana stanno attraversando un periodo di recessione a causa di lockdown e tagli a commercio e spostamenti provocati dalla pandemia.

