Zimbabwe, spariti diamanti per un valore di $140 milioni

Secondo le autorità, alcune delle gemme sono state strappate da clienti locali e poi spedite all'estero. 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T21:05+0200

Diamanti del peso totale di 350.000 carati, pari a 70 chilogrammi, e del valore complessivo di $ 140 milioni sono scomparsi dagli archivi della Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) e della Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).In un rapporto del 2019 pubblicato di recente dal revisore generale, Mildred Chiri, viene reso noto che non è stato possibile individuare in alcun modo le preziose gemme che dovrebbero essere conservate nei caveau delle due compagnie.Affrontando la situazione, la Commissione parlamentare sulle miniere e lo sviluppo minerario, così come l'organismo nazionale di vigilanza sui minerali, la Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA), hanno chiesto l'apertura un'inchiesta ufficiale sulla scomparsa dei preziosi diamanti.

