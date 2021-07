https://it.sputniknews.com/20210714/vacanze-2021-green-pass-al-ristorante-interessera-2-italiani-su-3-12142593.html

Vacanze 2021, green pass al ristorante interesserà 2 italiani su 3

Vacanze 2021, green pass al ristorante interesserà 2 italiani su 3

La decisione riguardo il rendere obbligatorio il green pass al ristorante riguarderà 2 italiani su 3, che in vacanza non consumano i loro pasti a casa o nel... 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T17:46+0200

2021-07-14T17:46+0200

2021-07-14T17:46+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

ristorante

vaccino

coldiretti

italia

Secondo un'analisi Coldiretti/Ixe’ sul dibattito in corso sulla possibilità di rendere obbligatorio il green pass per accedere ai servizi della ristorazione, il 66% degli italiani sarà condizionato da questa decisione.Coldiretti evidenzia come l'alimentazione sia diventata la prima voce di spesa delle vacanze in Italia con circa 1/3 del budget di spesa dei 33,5 milioni di italiani che hanno deciso di andare in ferie nell’estate 2021. Ma questo non riguarderà i turisti stranieri."L’introduzione dell’obbligo del green pass a tavola non riguarda invece i turisti dall’estero che proprio grazie al “passaporto verde” si prevedono in aumento del 32%" ha affermato Coldiretti in riferimento ad un'analisi sui dati Isnart.

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, ristorante, vaccino, coldiretti, italia